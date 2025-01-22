شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حادث الانزلاق الأرضي في إندونيسيا إلى 19 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

فرق البحث تنتشل الجثث

جهود فرق الإنقاذ

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأربعاء حصيلة انزلاق التربة الذي وقع في إندونيسيا جراء أمطار غزيرة، إلى 19 قتيلًا ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين فيما تواصل فرق الاغاثة عمليات البحث وسط الوحول والحطام.وأدت أمطار غزيرة في منطقة جبلية قرب مدينة بيكالونغان في ولاية جاوة الوسطى إلى انزلاق التربة هذا الاثنين الذي تسبب بانهيار جسور وطمر سيارات ومنازل بالوحول.وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري "انتشلت فرق البحث المشتركة جثتين صباح الأربعاء. وبلغت الحصيلة حتى الآن 19 قتيلا".وأوضح أن "الجثتين عائدتان إلى شخصين كانا على قائمة المفقودين في هذا الحادث المأسوي" ليبقى تاليا سبعة أشخاص في عداد المفقودين.وقالت وكالة البحث والانقاذ في بيان الأربعاء، أن 13 شخصًا أصيبوا في حادث انزلاق التربة.وتستخدم الفرق آليات ثقيلة لفتح الطرق لتمكين فرق الإغاثة من الوصول وأوفد نحو 200 عنصر انقاذ للمشاركة في الجهود على ما قال المسؤول المحلي محمد يوليان أكبر.وتشهد إندونيسيا عادة انزلاقات تربة خلال الموسم الماطر بين نوفمبر وأبريل، لكن وقعت بعض الكوارث الناجمة عن أحوال الطقس في غير هذا الموسم في السنوات الأخيرة.