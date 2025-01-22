ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة شلبي خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards الذي أقيم السبت الماضي بحضور عدد كبير من الشخصيات المعروفة من فنانين وممثلين واعلاميين .
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واختارت منة شلبي لهذه المناسبة المهمة فستاناً رائعاً من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد وهو باللون الأحمر من خامة السكوين، يصل سعره إلى 9068 دولار أميركي أي ما يعادل 456 ألف جنيه وانتعلت في قدميها حذاء ذو كعب عالي باللون الفضي.
يذكر ان أحدث أعمال منة شلبي هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حالياً في صالات السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة رائعة لـ منة شلبي من تصميم زهير مراد وهذا سعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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