ميرنا وليد - بيروت - قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، حدثاً فنياً ترفيهياً تحت مظلة "موسم الرياض"، وهو مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض.

الليلة الإستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع، والبداية كانت مع مرورهم على السجادة الخزامية، وقد غطت فعاليت الحفل سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر التي كان لها مجموعة كبيرة من اللقاءات مع المشاهير ونورد لكم في التقرير المرفق لقاءات مع الممثلة المصرية سمية الخشاب ومقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال والممثل السوري أيمن عبد السلام الذين كان لهم تصريحات شيّقة.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - هذا ما كـ ـشفته سمية الخشاب .. أنابيلا هلال توجه رسالة لرودولف هلال .. وأيمن عبد السلام يختار سلافة معمار وكاريس بشار في Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.