شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى تكريم المتعافين من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

شارك الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، ممثلاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في فعالية تكريم المتعافين من الإدمان التي أقيمت على هامش احتفالات عيد الشرطة، والتي حضرها مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت الكنيسة خلال مشاركتها على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والحكومية والمجتمع المدني لمواجهة تحديات الإدمان ودعم المتعافين في رحلتهم نحو استعادة حياتهم الطبيعية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الكنيسة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم الصحة النفسية بما يتماشى مع رسالتها الإنسانية والوطنية.



أثناء الفعالية

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية، تستعد لبدء أصوام العام الميلادي الجديد، إذ يعتبر الصوم هو أحد الركائز الأساسية في الإيمان المسيحي، وتبدأ الكنيسة أول صوم 10 فبراير المقبل، وهو صوم يونان، إذ تحيي الكنيسة خلال هذه الفترة قصة يونان النبي، وتطلق أكثر من قداس خلال اليوم لمشاركة أكبر قدر من شعب الكنيسة.