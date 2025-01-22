شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف المصريين فى الإمارات 2025.. كل ما تريد معرفته عن فرص عمل بمرتبات 9000 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل الإعلان عن فرص عمل بالأسواق الخارجية، للشباب الراغبين فى العمل بالخارج، حيث أعلنت الوزارة عن 50 فرصة عمل للذكور والإناث بـ دولة الإمارات، موضحة أن فترة التقديم قد بدأت من أمس الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف هى:- مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية

- الراتب الشهري 9000 درهم إماراتي.

أما المستندات والأوراق والشروط المطلوبة، فهى:- أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.- أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 40 سنة.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.- إجادة اللغة الإنجليزية.- بشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية ،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

ولفتت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إلى أنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقه باللغة الإنجليزية ، وإرسالها علي البريد الالكتروني التالي [email protected].

وحول مميزات الالتحاق بتلك الوظائف، فهى:- المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم إماراتى شامل، بدل السكن، والانتقالات.- تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات.- تذكرة سفر الاستقدام.- ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل.- مدُة العقد سنتين.