شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة العالمى يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ( world boxing)، في وجود العراقي وليد شهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد على زيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وحرص الهولندي على التجول داخل الصالة المغطاة التى استضافت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كما زار عددا من منشأ العاصمة الإدارية وعددا من وزارتها والذي أبدي انبهاره بالتنظيم وتنسيق الحضاري للطراز المعماري للمدينة.



وشهد الجولة الدكتور مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، في وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فى مقدمتهم العميد محمد حسن أمين صندوق الاتحاد، ونجيب العيسوي والدكتور محمود خليفة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما تواجدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي للاتحاد والمحاضر الدولي.

وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة وعد بتنظيم بطولة عالم أو قارية داخل المدينة الرياضية بعد زيارته لتلك المنشأت.

وأضاف أن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة كان سعيد باستقبال المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة.

وواصل أنه وجد اهتماما كبيرا خاصة بعد التكريم بمتحف الرياضي للجنة وكذا تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية وسجل حافل بالبطولات في العديد من الرياضات وابرزهم الملاكمة.



وشدد اللوزي على أن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة كان حريص علي مقابلة اكثر من مسؤول رياضي مصري ولكن توقيت الزيارة لن يسمح.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي كلماته بأن بوريس يعلم جيدا تاريخ مصر سواء التاريخ الإنساني والحضاري أو الرياضي.