في اليوم الأخير لرئاسته.. بايدن ينشر سيلفي الوداع في البيت الأبيض

الدمام - شريف احمد - قبيل مغادرة البيت الأبيض في نهاية فترة رئاسته، نشر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن صورة التقطها لنفسه هو وزوجته.وكتب بايدن على منصة "اكس" اليوم الاثنين: "صورة سيلفي جديدة من أجل الرحلة، نحبك يا أمريكا".ويظهر في الصورة بايدن وزوجته جيل وهما يبتسمان على خلفية حديقة تغطيها الثلوج في البيت الأبيض.

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية في الكابيتول رسميًا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.



ويعود ترامب، للبيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وغادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي انتهت ولايته اليوم.

وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، فإن ترامب يعود الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين لأمريكا.