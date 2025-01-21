شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى بالأحساء تبتكر زحليقة للنزول السريع للموظفين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت إدارة مستشفى الموسى في الأحساء، بابتكار طريقة ممتعة للنزول السريع لموظفيها بعد نهاية الدوام.

وتم تركيب “زحليقة” للموظفين، لتسهيل تنقلهم بين الطوابق بشكل أسرع وأكثر متعة بدلاً من استخدام السلالم التقليدية.

وجاءت هذه الفكرة المبتكرة لتوفير الوقت والجهد للموظفين، بالإضافة إلى إضافة لمسة من المرح في بيئة العمل.

لاقت الفكرة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق العديد من رواد المنصات، على المقطع المتداول، فكتب أحدهم: “فكرة جميلة، ودك ترجع تداوم”.