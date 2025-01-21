السعودية | مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع مذكرة تعاون مع شركتي “كفاءات المعرفة” و “تمرس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين المركز وشركتي “كفاءات المعرفة” و”تمرس”، تهدف إلى دعم برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي، وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، ورئيس مجلس إدارة شركة كفاءات المعرفة، ورئيس مجلس إدارة شركة “تمرس”، وستوفر الشركة بموجب هذه الاتفاقية عدد 20 عقدًا وظيفيًا لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وهو مشروع يخدم المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المطار، وبهذه المناسبة وجه سمو الأمير سلطان بن سلمان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد (يحفظهما الله) على الاهتمام والرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة للأشخاص ذوي الإعاقة ولقضاياهم المختلفة، كما أشاد بالدور الإيجابي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي لأداء واجباتها تجاه المجتمع وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما أوضحت مستشارة سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مديرة مشروع الغرف الحسية الأستاذة خلود إبراهيم الشايع، أن هذه الشراكة تعكس التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحسين الخدمات المقدمة إلى فئات المجتمع، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن شكرها لسمو الأمير سلطان بن سلمان على دعمه ومتابعته الدائمة للمبادرات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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