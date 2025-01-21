الامارات | 600 خريج في لقاء «أميركية الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت الجامعة الأميركية في الشارقة لقاءها السنوي الذي جمع أكثر من 600 خريج وخريجة من مختلف أنحاء العالم في أمسية مميّزة، نظمها مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الحرم الجامعي تحت شعار «ازرع الخير للغير: إلهام الأجيال القادمة من خلال التعليم»، يوم 18 يناير، احتفاءً بالقوة الجماعية التي يجسّدها دعم الخريجين وإسهاماتهم، والأثر الإيجابي لذلك في طلبة الجامعة والمجتمع.

وافتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الأمسية بكلمة رئيسة سلّطت الضوء خلالها على الدور المحوري الذي يلعبه الخريجون والخريجات في رسم ملامح مستقبل الجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «لقاء خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة هو احتفال بالقيم التي توحدنا، والمتمثلة في الكرم والتميّز والالتزام ببناء مستقبل أفضل، ويُعدّ خريجونا قادة للغد، يحملون شعلة القوة التحويلية للتعليم، ويبنون إرثاً يُلهم ويُمكّن الأجيال القادمة من تحقيق الحلم الأكبر، والوصول إلى المزيد من الإنجازات، والمساهمة بشكل هادف في العالم، إن نجاحهم شهادة على التأثير الدائم للتعليم الذي قدمته الجامعة للمجتمع الذي بنيناه معاً».

تميّزت الأمسية ببرنامج غني بالفعاليات والعروض التي سلّطت الضوء على مواهب الخريجين والخريجات ومهاراتهم القيادية وروح التضامن بينهم، وكانت من أبرز فقرات الأمسية جلسة حوارية ركزت على خريجات رائدات يسهمن في التغيير بمجالاتهن المختلفة، شارك فيها كل من موزة العبّار، الشريك المؤسس لمجموعة «أناذر» و«مشاريع العبار»، وإيمان العوضي، رئيسة الشبكات والأمن السيبراني بمدينة إكسبو دبي، وفاطمة توسوجرا شبير تابيا، شريكة ورائدة أعمال في شركة نجمي للأثاث، وهي إرث عائلي يمتد لأكثر من 50 عاماً في دولة الإمارات، وتضمنت الأمسية فقرة قصصية قدمتها الخريجة رها محرق، أول سعودية تصل إلى قمة جبل إيفرست.

كما شهد الحضور عروضاً فنية باهرة، شملت أداء مميّزاً للفنان الإماراتي المعروف حسين الجسمي، وعرضاً موسيقياً رائعاً قدمته الخريجة دانة الفردان، التي أبهرت الحضور بموهبتها الفريدة، وكما في كل عام شكّلت الأمسية فرصة للتواصل بين الخريجين والخريجات، إلى جانب جلسات نظمها رعاة الفعالية أتاحت للحضور فرصاً لبناء شبكات علاقات مهنية واجتماعية، كما نظم نادي الخريجين التنفيذيين في الجامعة مجلساً خاصاً لتعزيز النقاشات المهنية، ودعم التوجيه داخل مجتمع الجامعة.