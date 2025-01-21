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الامارات | إطلاق الدورة الـ 18 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | إطلاق الدورة الـ 18 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة» 1/2
  • الامارات | إطلاق الدورة الـ 18 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إطلاق الدورة الـ18 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة»، في حفل أُقيم صباح أمس.

وقالت المؤسِّس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حبيبة المرعشي، إن الشبكة تسعى، عبر هذه الجائزة المرموقة، إلى تكريم المؤسسات الرائدة في فضاء الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة العربية، والاحتفال بها، مع رفع مستوى المبادرات المبتكرة والمؤثرة التي تدفع عجلة استراتيجيات الاستدامة والتغيير الإيجابي.

وأضافت أن إطلاق الدورة الـ18 من الجائزة يتميّز بتوفير تجربة رقمية جديدة بموقع إلكتروني مُحدّث، حيث تمت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة لتقديم تجربة رقمية مُحسّنة للمشاركين، إذ يعمل على تبسيط عملية التقديم وتوفير موارد متعمقة ويعرض إنجازات المؤسسات الفائزة في الدورات السابقة.

ونوهت إلى أن هذه الترقية الرئيسة تتضمن أيضاً تحسين التنقل والميزات سهلة الاستخدام، ما يضمن تجربة سلسة وفاعلة للمتقدمين والمقيّمين وأصحاب المصلحة، مشددة على أن التحديث يؤكد التزام الشبكة بالابتكار وإمكانية الوصول إلى أكبر شريحة من المعنيين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع مهمتها في دفع الممارسات المستدامة بين جميع القطاعات.

وأعربت المرعشي عن حماسها للتطورات قائلة: «إن الدورة الـ18 من الجائزة تبني على إرثنا الدائم بتعزيز التميّز في الاستدامة بالمنطقة، والموقع الإلكتروني المُجدد بالكامل يعكس تفانينا في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز أجندة الاستدامة».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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