وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2024 أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أم استقرار.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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