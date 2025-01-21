شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفط الكويت اكتشاف كميات تجارية كبيرة من (الموارد الهيدروكربونية) في حقل الجليعة البحري الواقع في المياه الإقليمية الكويتية.

وذكرت الشركة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الاختبارات في البئر الاستكشافية (جليعة 2) أظهرت نتائج إنتاجية مبشرة، إذ يغطي الحقل مساحة 74 كيلومترًا مربعًا، وتقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة الخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين، وبنسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

بالإضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.

نجاح خطة الاستكشاف البحري

أوضحت الشركة أن الاكتشاف يمثل إضافة مهمة للموارد الهيدروكربونية في دولة الكويت، ويعزز إمكانية وجود مكامن إضافية في العصر الطباشيري العلوي بالمنطقة البحرية والمناطق المجاورة، ما يؤكد نجاح خطة شركة نفط الكويت في الاستكشاف البحري.

وأشارت إلى أن حقل (الجليعة) يُعد ثاني الحقول البحرية المكتشفة في الخطة الاستكشافية الحالية، بعد اكتشاف حقل (النوخذة البحري) في يوليو 2024.