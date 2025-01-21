شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات iOS 19 .. مزايا أندرويد أخيرًا على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة عن تغييرات كبيرة قادمة في تطبيق الكاميرا ضمن نظام iOS 19، مع تلميحات إلى إعادة تصميم شاملة للنظام بأكمله.

ووفقًا لتقرير حديث، سيركز تطبيق الكاميرا الجديد على تقديم تجربة أكثر بساطة وسلاسة، مع تقليل الإلهاءات المحيطة بنافذة المعاينة وإضافة ميزات جديدة مثل التحكم في دقة الفيديو ومعدل الإطارات مباشرة داخل التطبيق.

تطبيق الكاميرا بتصميم أكثر ذكاءً

بحسب التسريبات، سيصبح تصميم التطبيق أكثر تنظيماً حول نافذة المعاينة الرئيسية، مع إخفاء الإعدادات الثانوية وجعل الوصول إليها أسهل عن طريق السحب بين الأوضاع. يتميز التصميم الجديد بواجهة نظيفة وخالية من الإلهاءات، مما يوفر تجربة استخدام أكثر انسيابية.

مزايا جديدة مستوحاة من أنظمة أندرويد

يضيف التحديث ميزة طال انتظارها، حيث سيتمكن المستخدمون من تعديل دقة الفيديو ومعدل الإطارات من داخل تطبيق الكاميرا مباشرة، وهي ميزة موجودة في أنظمة أندرويد منذ سنوات، وستتوفر أخيرًا في iOS 19.

تلميحات لتغيير أوسع في النظام

التسريبات تشير إلى أن تصميم تطبيق الكاميرا الجديد مستوحى من واجهة visionOS، مما يعني احتمال وجود تغييرات جذرية في نظام iOS بأكمله. إذا صحت التوقعات، فقد تكون هذه بداية انتقال تدريجي إلى تصميم جديد للنظام بالكامل، خاصة أن iOS لم يشهد إعادة تصميم كبيرة منذ النسخة السابعة.

موعد الإطلاق

من المتوقع الإعلان عن iOS 19 بعد حوالي 9 أشهر، حيث ستتاح النسخة النهائية للمستخدمين العاديين في خريف 2025، ومع بقاء فترة طويلة حتى الإطلاق، قد يشهد النظام تغييرات إضافية قبل طرحه النهائي.