شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: الوضع الوبائى للثروة الحيوانية فى مصر "آمن" والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة الزراعة سنويًا علي تنفيد حملات تحصين طوال العام ضد مجموعة من الأمراض “الوبائية” المؤثرة على الثروة الحيوانية وهى حملات قومية للسيطرة علي الوضع الوبائي في مصر ، وخاصة الثروة الداجنة ، حيث تقوم هذه الحملات بتوعية المربين بأساليب وأسس الوقاية والتربية السليمة.

أكدت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة أن الوضع الوبائي للثروة الحيوانية "آمن" ولم يتم تسجيل أى بؤر للإصابات وهى حالة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المبذولة فى تغطية المستويات المناعية وصد الأمراض خلال الأعوام السابقة.

و أوضحت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أن الهيئة لديها انتشار واسع وكبير في المزارع علي مستوي الجمهورية وفي حالة ظهور أو رصد أي مرض يتم تبليغ الهيئة فورًا، مؤكدة أن أرقام 10 أو 20 أو 30 من حجم الثروة الداجنة هي أرقام غير صحيحة جملة وتفصيلا ويراد بها تضليل المربين.

وأكدت أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن ولا يختلف عن أمراض الشتاء سنويا، مشيرة إلي أن الهيئة تقوم سنويا بتوعية مربي الدواجن أو الحيوانات بالنصائح الضرورية للتغلب على أمراض الشتاء وشروط الأمان الحيوى للمزارع ، وأن الخط الساخن للهيئة 19561 يستقبل يوميًا استفسارات من المربين أو تلقي البلاغات عن انتشار الأمراض.

وشددت حرص الإدارة على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية التي تقوم بتوفير العلاج المناسب للحيوانات وحمايتها من النفوق في تكامل حقيقي تحرص عليه وزارة الزراعة من خلال حملات تحصين طوال العام ضد مجموعة من الأمراض "الوبائية" المؤثرة على الثروة الحيوانية وهى حملات قومية تتضافر فيها جهود وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية وغيرها من المؤسسات المعنية كما تقوم هذه الحملات أيضا بتوعية المربين بأساليب وأسس الوقاية والتربية السليمة للحيوانات.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أنه لا يجوز تحور لأى عترة ولقاحات الطب الوقائي محلية من عترات محلية والذى يؤكد ذلك أن الوضع الوبائي الذي نشهده حاليا آمن.

