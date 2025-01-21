شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستوطنين اثنين إثر إطلاق نار قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب قرية الفندق شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن مستوطنين يهاجمون مركبات المواطنين قرب قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.