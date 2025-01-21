شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: رواد الفضاء الأمريكيين سيرفعون علمنا بالمريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن رواد الفضاء الأمريكيين سيرفعون علمنا بالمريخ، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع العلم الأمريكي فوق كوكب المريخ، مؤكدا لا أمة مثل أمتنا ولا طموح مثل طموحنا، وسنرسل مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء، وسنرسل روادًا إلى هناك.

وقال في كلمته خلال حفل تنصيبه اليوم الإثنين، إن لا أمة مثل امتنا ولا طموح مثل طموحنا.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.