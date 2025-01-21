شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب القىء والغثيان ونصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القيء والغثيان مشكلة يعانيها الكثيرون، قد تصاحب العديد من الأمراض والمشكلات المرضية التي يصاب بها البعض، تؤثر على الصحة العامة.

الوقاية من الغثيان

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينيك الطبي، فإن الكثير من الأسباب قد تؤدى لهذه الأعراض التهاب المعدة والأمعاء، الإصابة بالعدوى بأنواعها العدوى الفيروسية و البكتيرية، كذلك الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء البكتيري، أو التسمم أيضا يمكن أن يؤدي إلى القيء، أو التحسس من الأطعمة، وبعض المشكلات النفسية وأيضا المشكلات العصبية وبعض مشكلات الهرمونات قد تؤثر بشكل مباشر على حالة الأمعاء مسببة الغثيان، بعض أنواع الطعام قد تسبب الغثيان للبعض وبعض الروائح أيضا.

استشر طبيبا في الحال إذا كنت تعاني من الغثيان لأي سبب من الأسباب.

اهتم بتناول الأطعمة الخفيفة البسيطة.

تناول الطعام ببطء.

تجنب الأطعمة الحارة والحادة وذات الروائح النفاذة وصعبة الهضم.

اهتمي بأن تكون درجة حرارة الطعام مناسبة لا تسبب لك مشكلة.

امضغ جيدا طعامك.

قلل من تناول الوجبات الخفيفة ولا تأكل الوجبة مع مشروب لأنها قد تسبب الغثيان أو القيء.

لا تتناول الطعام وأنت تتحرك.

اهضم طعامك قبل النوم فلا تتناول طعاما قبل النوم مباشرة.

تناول دواءك الذي يصفه الطبيب لك اذا كنت تعاني من عدوى تسبب هذا القيء.

احصل على قسط كافٍ من النوم لتعزيز الجهاز المناعي.

اشرب الماء بكثرة للبعد عن الجفاف و لتعزيز الجهاز المناعي.

تجنب الأطعمة الحارة التي قد تزيد من القيء.

نصائح للوقاية من الغثيان والقيء