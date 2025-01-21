شكرا لقرائتكم خبر عن سن اليأس.. لا تفرطى فى تناول الهرمونات البديلة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

الهرمونات البديلة هي الملاذ للكثير من السيدات خلال سن اليأس وانقطاع الطمث، إذ يتعرضن إلى اضطرابات كثيرة في هذا التوقيت، حيث تعانى المرأة من الهبات الحرارية، والاضطرابات المزاجية، واضطرابات الهرمونات ووظائف الجسم كافة، في مرحلة انتقالية للوصول إلى الانقطاع التام في الطمث، هذا ما أكدته تقارير نُشرت في موقعى هيلث دايركت، وكليفيلاند كلينيك الطبي.

العلاج الهرمونى البديل للسيدات

من أهم العلاجات البديلة التي تلجأ لها السيدات، لتعويض ما توقف من الهرمونات الهامة، بعد عمر الخمسين بشكل خاص، لمقاومة أعراض انقطاع الطمث مثل جفاف المهبل، والأرق والتسرب البولى، وكذا اضطرابات المزاج الخادة، والتعرق الليلي.

تعزز الهرمونات البديلة نسب الهرمونات الجسدية لدي السيدة، وتعزز من علاج أي خلل هرمونى يحدث في تلك المرحلة، فهى تحل محل الهرمونات الطبيعية.

فوائد الهرمونات البديلة للسيدات

التخلص من أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتقلب المزاجى

علاج نقص هرمون الإستروجين الأنثوى الهام.

تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحين جودة النوم.

تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

مخاطر الإفراط في تناول الهرمونات البديلة للسيدات

رفع فرص الإصابة بأمراض القلب وضخ الدم لدى بعض السيدات.

رفع فرص الإصابة بسرطان الرحم

زيادة فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.

زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيادة فرص الإصابة بأمراض المرارة.

زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدى.

محاذير عند تناول الهرمونات البديلة

لا بد من الاهتمام بتقنين طريقة تناول الهرمونات البديلة، وفقا لخطة مدروسة مع الطبيب المختص المتابع للسيدة للوقاية من المخاطر.