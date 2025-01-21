شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 7 علامات تشير إلى إصابتك بالسرطان لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

أعراض السرطان غامضة لا تظهر بسهولة، هكذا هو هذا المرض، وفى كثير من الأحيان، ووفقا لتقرير نشر في موقع mdanderson فإن هناك علامات يمكن للرجل من خلالها أن يتنبأ بإصابته بمشكلة صحية، وعليه ألا يتجاهلها، من أجل الكشف المبكر عن أية مشكلة صحية، قد تصل حد الإصابة بالأورام.

علامات السرطان التى يجب ألا يتجاهلها الرجلتغير في العادات الخاصة بالإخراج

فقد يعانى الرجل من اضطرابات هضمية تنذر بمشكلات في البراز أو البول، مثل الإمساك الحاد أو الإسهال الحاد كذلك.

تغيرات في الجلد

يعانى الرجل من مشكلات جلدية، مثل النزيف غير المبرر، أو الجروح غير الملتئمة، أو الشامات أو النمش الشديد، والبقع الجلدية غير العادية.

عسر هضمى شديد وصعوبات البلع

من المشكلات التي يعانى منها الرجل وقد تنذر بمشكلات في المرىء أو المعدة قد تصل حد الأورام.

الكحة المستمرة وتغيرات في الصوت

السعال المزعج المستمر قد يكون علامة دالة على مشكلة صحية بالجهاز التنفسى والرئة.

فقدان الوزن السريع

فقدان الوزن غير المبرر من العلامات الخطيرة التي يجب الفحص حينها لأنها قد تكون علامة دالة على الإصابة بالسرطان.

الوهن والتعب المستمر غير المبرر

من العلامات الدالة على مشكلة صحية قد تصل حد الإصابة بسرطان الدم.

تغير في صحة الفم

من العلامات التي تنذر بوجود مشكلة، كون الفم يتغير ويصبح ظاهرة به علامات بيضاء أو بقع غريبة أو مشكلات على اللسان.