شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تطور ملحوظ بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديث في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و 50.37 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.