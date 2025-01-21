“التجارة”: أكثر من 7 ملايين عميل استفادوا من خدمات الأعمال والمستهلك خلال العام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت وزارة التجارة “بالشراكة مع المركز السعودي للأعمال” خدماتها لأكثر من 7 ملايين عميل خلال العام 2024م، عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية بمناطق المملكة.

وشملت الخدمات قطاع الأعمال والمستهلك، وخدم أكثر من 3,5 ملايين عميل عبر الخدمات الإلكترونية وخدمات الفروع التشاركية، و2,4 مليون عميل عبر مركز الاتصال الموحد، وأكثر من مليون عميل تقدموا ببلاغات تجارية، وأكثر من 42 ألف عميل عبر خدمات الدعم ومعالجة تحديات الأعمال.

وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة في: السجلات التجارية، والإفادة التجارية، والمهن الاستشارية، والأسماء التجارية، وخدمات الشركات، وقرارات الشركاء.

يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني: mc.gov.sa ومنصة المركز السعودي للأعمال: business.sa ، إضافة إلى الفروع التشاركية مع مركز الأعمال، ومركز الاتصال الموحد (1900) وتطبيق “بلاغ تجاري”.

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