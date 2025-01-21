شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أول قراراته الرسمية بعد التنصيب.. ما هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أول أوامر تنفيذية له، بهدف فرض السيطرة على القوى العاملة الاتحادية والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الانسحاب مجددًا من اتفاق باريس للمناخ، ووصف هذه الخطوة في بيان بأنها من أولويات ترامب.

وقال البيت الأبيض إنه ينبغي تقديم طلب الانسحاب إلى الأمم المتحدة ، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام واحد.

ظاهرة الاحتباس الحراري

ويعني ذلك أن الولايات المتحدة ستنسحب بشكل كبير من الكفاح الذي يخوضه المجتمع الدولي ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه كارثة وعملية احتيال على الولايات المتحدة.

وقال البيان إن هدف ترامب هو إنهاء "التطرف المناخي" الذي انتهجه سلفه جو بايدن.



مؤتمرات المناخ

ويزعم ترامب، أن الاحتباس الحراري غير موجود، ووصف بشكل متكرر تغير المناخ بأنه "خدعة".

يشار إلى أن اتفاق باريس للمناخ يستهدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ومن الناحية المثالية إلى درجة ونصف الدرجة (5ر1) فقط.

واتفق على هذا الهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015، وأعيد تأكيده منذ ذلك الحين في العديد من مؤتمرات المناخ.

والقصد من ذلك هو تجنب أسوأ عواقب لأزمة المناخ، مثل موجات الحر المتكررة والشديدة والجفاف وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات.