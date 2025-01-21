شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث بالبنوك.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديث في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و 50.37 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.