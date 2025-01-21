شكرا لقرائتكم خبر عن عون: وجود ترامب سيعطي للعلاقات اللبنانية الأمريكية دفعة إضافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن وجوده في البيت الأبيض سيعطي العلاقات اللبنانية الأمريكية دفعًا إضافيًا.

تثبيت استقرار لبنان

قال الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الأمريكي بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة: "في الوقت الذي تتسلمون فيه رئاسة الولايات المتحدة، يطيب لي، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن اتمنى لكم التوفيق والنجاح في قيادتكم لبلدكم الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار".



وأضاف: "أنا على يقين من أن وجودكم في سدة المسؤولية الأولى سيعطي للعلاقات اللبنانية الأمريكية دفعًا إضافيًا، ويعكس إرادة متبادلة على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، لا سيّما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان، واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته، وإعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية، والتي كان لبلادكم الصديقة دورًا بارزًا في وضع حد لها، والانتقال إلى أفق جديدة من الأمان والطمأنينة".وتابع الرئيس عون في برقيته: "إني إذ أجدد تهنئتكم، أتطلع إلى مزيد من التعاون لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".