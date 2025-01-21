شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات بـ 16.57 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.220 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 16.57 مليار جنيه. إيجي إكس 30 وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 29619.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.49 % ليبلغ مستوى 8371.42 نقطة.

كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس ) الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو 0.23 % ليصل إلى مستوى 11475.58 نقطة.