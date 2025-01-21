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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد ونظيره الروماني يناقشان التعاون والتطورات العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا، بوغدان إيفان.
وجاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.
وحظيت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية بمسيرة حققت العديد من الإنجازات والاتفاقيات والشراكات والمبادرات.
سواءً كانت في الاقتصاد، أو التقنية، أو البيئة، أو المجتمع، أو الصناعة.
وذلك خلال حضورها في المحافل الدولية إذ يعد صوتها المحرك الرئيس في دعم الجهود الدولية في الحفاظ على التوازن في استقرار قطاع الطاقة.
وتسعى دومًا لتكون لها الريادة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة، من خلال إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون، خاصة مع ما يشهده العالم من تحول نحو الاستدامة، لا سيما في قطاعي الطاقة والتعدين.
وجاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.
التطورات الاقتصادية العالميةوجرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.
وحظيت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية بمسيرة حققت العديد من الإنجازات والاتفاقيات والشراكات والمبادرات.
سواءً كانت في الاقتصاد، أو التقنية، أو البيئة، أو المجتمع، أو الصناعة.
دعم الاستقرار الإقليمي والدوليولجهود المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي خاصة في استقرار أسواق الطاقة، وتعزيز التوازن بين مصالح الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، دور فعَّال.
وذلك خلال حضورها في المحافل الدولية إذ يعد صوتها المحرك الرئيس في دعم الجهود الدولية في الحفاظ على التوازن في استقرار قطاع الطاقة.
وتسعى دومًا لتكون لها الريادة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة، من خلال إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون، خاصة مع ما يشهده العالم من تحول نحو الاستدامة، لا سيما في قطاعي الطاقة والتعدين.