الامارات | الموسيقى تتغنّى بتراث الإمارات في «مهرجان الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل فعاليات مهرجان الظفرة الختامي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، تقديم حفلات غنائية في مسرح سوق الظفرة التراثي، إذ أحيا الفنان فيصل الجاسم حفلاً غنائياً، تبعه آخر قدمته الفنانتان فاطمة «زهرة العين» وروضة، بحضور جماهيري كبير من أهالي منطقة الظفرة.

وتفاعل الحضور بشكل لافت مع أجمل أغاني المطربين الذين شدوا بمجموعة من أشهر أعمالهم الفنية، التي مزجت بين الأصالة والتجدد، ما أضفى أجواء حيوية على الأمسيتين.

وتتواصل الحفلات ضمن مهرجان الظفرة، الذي يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والموسيقية في المنطقة، بالتزامن مع تعزيز دور الموسيقى في الحفاظ على التراث الإماراتي. وتتماشى هذه الفعاليات مع استراتيجية هيئة أبوظبي للتراث الهادفة إلى ربط الأجيال المقبلة بتراثهم الأدبي، من خلال تقديم أجمل الأشعار والكلمات التي تعكس هوية المنطقة.

ويستمر المهرجان في تقديم حفلات غنائية في الهواء الطلق، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وسط أجواء فنية تراثية أصيلة، إذ يستضيف المهرجان في الأسبوع المقبل الفنانين عبدالرحمن الجنيد ومحمد المنهالي.

كما يقدم المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والتعليمية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، ما يعزّز من مكانته وجهة سياحية وتراثية مميزة.

ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التراثية، التعليمية والترفيهية، التي تناسب جميع الأعمار، ليتيح للمواطنين والمقيمين والسيّاح من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بالأجواء الفريدة والمميزة في رحاب مهرجان الظفرة، الذي بات يُشكل وجهة ثقافية وترفيهية للأسر.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنوّع الفعاليات لتلبية اهتمامات جميع الزوار، ما يجعل المهرجان حدثاً ثقافياً وتراثياً سياحياً متميزاً في قلب منطقة الظفرة.

. المهرجان يستضيف، في الأسبوع المقبل، الفنانين عبدالرحمن الجنيد ومحمد المنهالي.