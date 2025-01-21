الامارات | مباراة في الأناقة الرجالية بين «برادا» و«أرماني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكشف مصممة الأزياء الشهيرة، ميوتشا برادا، «الطبيعة البشرية» في تشكيلتها الجديدة للأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2025-2026، التي تعاونت فيها مع راف سيمونز وعُرضت، أول من أمس، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت ميوتشا برادا، بعد العرض الذي أقيم في «مؤسسة برادا»، ضمن إطار أسبوع ميلانو للموضة الرجالية، أن الفكرة «تكمن في إنقاذ الغريزة البشرية لتحرير الإبداع والعفوية» في عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي.

وقالت: «غريزتكم هي بمثابة حاسوبكم الداخلي، فهي الإجابة عن كل ما أنتم عليه، كل ما قرأتموه، أو رأيتموه، أو درستموه، لذلك لا يوجد تعارض بين المنطق والغريزة».

ورأت أن «فكرة الرومانسية شيء عاطفي وفوري، وإبداع من دون تفكير كثير»، وهي تالياً «شيء إنساني عميق».

كما عُرضت، السبت الماضي، في ميلانو تشكيلة «جورجيو أرماني» الجديدة، ضمن مجموعة «إمبوريو»، وهي عبارة عن ملابس جاهزة راقية تستهدف الزبائن الشباب والعصريين.

وقال المصمم البالغ 90 عاماً بعد انتهاء العرض: «أردت أن أصمم مجموعة تكون حيوية ومدروسة في الوقت نفسه».

وشرح «مايسترو الموضة الإيطالية» أنه يهوى استخدام العناصر المتطرفة، كالمعدن والأقمشة ذات الوبر الطويل، من خلال «تصميم شيء أنيق ذي شخصية، يتسم بتوازن لا مثيل له».