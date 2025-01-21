السعودية | اتفاقية شراكة بين “زواج” و”حياتنا الترفيهية” لتيسير زواج ذوي الإعاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقعت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة “زواج” اتفاقية شراكة مع جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حفل أقيم مساء اليوم الأثنين 20 يناير 2025 م بحضور المدير التنفيذي لجمعية “زواج” المهندس صالح بن محمد العمري ، ورئيس مجلس إدارة جمعية “حياتنا الترفيهية” المهندسة لينا بنت أحمد حجار، وعدد من المسؤولين والمهتمين بقضايا ذوي الإعاقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير زواج ذوي الإعاقة عبر توفير الدعم والتأهيل بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة لتوعية المجتمع بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة الزوجية وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

وفي كلمة خلال الحفل، صرّح المهندس صالح العمري “إن هذه الشراكة تعكس جهود جمعية زواج في تقديم برامج فاعلة لتيسير زواج الشباب والفتيات والتوجيه الأسري، وسعي الجمعية من خلالها إلى تعزيز فرص زواج ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الملائمة لبناء أسر سعيدة.”

من جهتها، أشادت المهندسة لينا بنت أحمد حجار بهذه المبادرة، مؤكدةً أن الشراكة مع جمعية “زواج” ستسهم في تحقيق أهداف الجمعية في دمج ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، وخاصة في جانب الحياة الزوجية الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التعاون بين منظمات القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، إضافة إلى استفادة القطاع غير الربحي من هذه الشراكات لتعظيم أثرها في المجتمع بما يخدم الفئات الأشد احتياجاً بالمجتمع.

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