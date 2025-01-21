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ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والطائف والهدا والعرضيات.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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