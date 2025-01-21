شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والطائف والهدا والعرضيات.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.