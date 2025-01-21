شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والطائف والهدا والعرضيات.

الجوف: القريات وطبرجل.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.