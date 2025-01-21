شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء 65% من أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ 65%، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع كان من المفترض أن تستغرق 7 سنوات و لكن تم تعديلها لتصبح 3 سنوات فقط.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 الألف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام.

قال المصدر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، كلف المهندسة صباح مشالى نائب الوزير بعمل زيارة كل أسبوعين للمشروع للأطمئنان على انتظام العمل و تذليل كافة العقبات، لافتا إلى إنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

ويرى المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل، موكدا أن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.