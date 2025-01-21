شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار.



عيار 24 سجل 326.25 ريال

العيار 22 سجل 299.00 ريال

عيار 21 سجل 285.50 ريال

عيار 18 سجل 244.75 ريال

عيار 14 سجل 190.25 ريال

عيار 12 سجل 163.25 ريال الاونصة سجلت 10148.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2283.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2706.14 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.