شكرا لمتابعة خبر عن ممارس صحي يروي لحظات إنقاذ مسن على متن طائرة الخطوط السعودية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أخصائي التمريض تفاصيل تدخله لإنقاذ مسن في حالة طارئة على متن طائرة الخطوط السعودية، مشيرًا إلى أنه بعد إقلاع الطائرة من مطار الملك خالد إلى مطار بيشة، ومرور 20 دقيقة في الجو، تم الإعلان عن حالة طارئة على متن الطائرة.

وأوضح أخصائي التمريض والذي يُدعى ماجد الحارثي، خلال مداخلته عبر قناة «روتانا خليجية»، أعلن كابتن الطائرة عن وجودة حالة طارئة تحتاج للمساعدة، قائلاً: “لبيت نداء الواجب وقمت بتقديم هويتي للكابتن، وطلب مني تقريرًا كاملاً عن حالة المريض، وإذ تستدعى حالته الهبوط الاضطراري أو استكمال الرحلة” .

وأضاف، وجدت المريض في حالة إغماء تام، وقمت بقياس الضغط والنبض يدويًا، واكتشف أن المريض يعاني من مشكلة قلبية نتيجة للضغط الجوي، وقدم له الأكسجين، وبعد 10 دقائق تحسنت حالته وبدأ في التحدث عن مشكلاته القلبية السابقة، مثل تركيب صمامات قلبية وسوابق جلطات.

وعند وصول الطائرة إلى مطار بيشة، كان في انتظارهم فريق طبي مزود بالعيادة المجهزة، حيث تم استكمال الرعاية للمريض.

وفي سياق متصل، أشار الأخصائي إلى أن التجهيزات الطبية في الطائرة لم تكن كافية لمتابعة الحالة، مشددًا على ضرورة وجود أجهزة إسعافات أولية مثل أجهزة قياس النبض والسكري والأكسجين، والتي تعتبر ضرورية في مثل هذه الحالات.

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