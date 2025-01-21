شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات مركز الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 198 كيس طحين، و198 حقيبة شتوية، و198 حقيبة عناية شخصية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص في سوريا، استفاد منها 865 فردًا بواقع 184 أسرة.كما قدم المركز أمس الأول 586 سلة غذائية و586 حقيبة صحية في مدينة الدانا بمحافظة إدلب السورية، استفاد منها 3.516 فردًا بواقع 586 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية في سوريا للعام 2025م.وفي نفس السياق، وزّع المركز أمس الأول 177 كيس أرز، و177 كيس طحين، و177 حقيبة عناية شخصية في مدينة السويداء بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 675 فردًا بواقع 177 أسرة.وفي محافظة حلب، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس، استفاد منها 4.053 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال.وذلك ضمن مشروع مبادرة "كنف" لتوزيع الملابس الشتوية في سوريا للعام 2025م.وتأتي هذه المساعدات في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للشعب السوري الشقيق في كافة المجالات الإنسانية والإغاثية، مما يُعكس الدور الرائد الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة خلال الأزمات والمحن.