شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر لعيار 21.. تحديث فورى للذهب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب استقرار سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21 يناير عند نفس مستويات سعر إغلاق سوق الذهب ، وسط حالة من الترقب لتطورات بورصة الذهب العالمية وسعر الدولار في مصر .

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة