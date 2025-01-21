شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تغلق العديد من الشوارع بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الحواجز والبوابات والطرق الالتفافية في الضفة الغربية، وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أنه تم فصل جميع مدن الضفة عن بعضها البعض، وأن الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا عالقين على شوارع الضفة.

وتم إغلاق كامل حواجز ومداخل ومخارج رام الله، وكذلك كافة مداخل الخليل، ومداخل قلقيلية، وسلفيت وقراها، وبيت لحم.



