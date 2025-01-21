الامارات | مهرجان خورفكان المسرحي ينطلق السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة الدورة العاشرة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي ينطلق السبت المقبل، بمشاركة مجموعة من الأعمال المسرحية الموجهة للصغار والكبار، والعديد من العروض الأدائية التقليدية والحديثة.

وسيشهد المهرجان، الذي تجري فعالياته خلال يوم واحد (من منتصف النهار إلى منتصف الليل)، العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية التي تعكس ثراء وتعدد الثقافة المحلية، وتجسد الحضور الحيوي لـ«أبوالفنون».

وتستهل فعاليات المهرجان بمسيرة تتحرك من نادي خورفكان للمعاقين، وتتقدمها فرقة الموسيقى العسكرية، ومجموعة من الخيالة، ومؤدو عروض السيرك والدمى.