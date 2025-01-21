شكرا لقرائتكم خبر عن عائق كبير.. ألمانيا تحذر من تأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية لترامب والان نبدء بالتفاصيل

اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي

تعزيز الاقتصاد الأمريكي

الدمام - شريف احمد - صرح وزير المالية الألماني يورج كوكيس بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية تأتي في طليعة الدول الأكثر تعرضا للخطر في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من أوروبا.وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال كوكيس:" بالطبع، فإن ألمانيا باعتبارها اقتصادًا مفتوحًا وموجهًا نحو التجارة العالمية دائمًا ما تكون واحدة من أكثر الدول عرضة للضرر وللخطر عندما تدور النقاشات حول الرسوم الجمركية".وتابع: أن هذا تحديدًا هو السبب الذي يجعل ألمانيا تدعم اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي.ووصف كوكيس الرسوم الجمركية بأنها تمثل عائقًا بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.ومع ذلك، قال الوزير الألماني إنه لا يزال من غير المؤكد ما الذي يخطط له ترامب تحديدًا، وتابع أنه يرى من وجهة نظره أن من المنطقي التمهل.وذكر كوكيس في بروكسل: "نحن نرغب في أن نتفاعل ونشارك بشكل بناء مع الحكومة الجديدة".ولفت إلى أن برلين عازمة على الانفتاح على ما سيأتي من الولايات المتحدة.وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية عن فرض رسوم جمركية على الواردات لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.