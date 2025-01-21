شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة لجهاز AirTag 2 من Apple بتحسينات بنسبة 300% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جهاز 2 AirTag، أحد أدوات أبل الأقل شهرة، ولكنها مثيرة للاهتمام، من الأجهزة التي نالت تحسينات كبرى ليأتي بمدى محسّن، بفضل شريحة جديدة ذات نطاق عريض للغاية.

وقد تضمنت الترقيات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا تقنية لاسلكية محسنة وأمانًا إضافيًا، لكن التفاصيل الجديدة تكشف أن AirTag القادمة ستتميز بشريحة متقدمة مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 15.

سيعمل هذا الابتكار على توسيع نطاقه بشكل كبير، مما يجعل من السهل تحديد موقع العناصر المرفقة، كما تعمل ميزة Precision Finding ضمن نطاق يتراوح تقريبًا من 10 إلى 30 مترًا، اعتمادًا على البيئة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يضاعف الجيل التالي من AirTag هذه المسافة ثلاث مرات باستخدام تقنية النطاق العريض للغاية المحدثة، وهذا يعني ان تصبح تتراوح من 30 إلى 90 مترًا (حوالي 300 قدم)، والتي تسهم في تقديم تجربة أفضل لمستخدميها.

ويعد هذا الجهاز من الأجهزة صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام، وتساعد في العثور على المتعلقات المفقودة أو المفقودة، بما في ذلك المفاتيح والحقائب والأمتعة والمزيد.

و تستخدم شبكة Find My من Apple، وتبث موقعها بشكل آمن عبر البلوتوث، حيث تلتقط أجهزة Apple القريبة إشارة AirTag وتنقلها إلى خوادم Apple، مما يسمح لك بتتبع العنصر الخاص بك من خلال تطبيق Find My على iPhone أو iPad أو Mac.

بالنسبة للعناصر القريبة، يمكنك تنشيط صوت من AirTag للمساعدة في تحديد موقعها، حيث توفر أجهزة iPhone الأحدث المزودة بتقنية النطاق العريض للغاية (UWB) تتبعًا أكثر دقة، حيث توجهك مباشرة إلى العنصر من خلال قياسات المسافة والسهام الاتجاهية.

كما يمكن أن تخطرك AirTags أيضًا إذا تركت عنصرًا خلفك، مما يمنع النسيان ويمنحك راحة البال أثناء السفر أو الأنشطة اليومية.

بالطبع، تتضمن AirTags ضمانات لمنع التتبع غير المصرح به، إذا تحرك AirTag غير مألوف معك، فسيقوم جهازك بتنبيهك، ويمكنك بسهولة تحديد العلامة وتعطيلها إذا لزم الأمر.