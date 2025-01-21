شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو هائل لـ Bluesky: منصة التواصل الاجتماعي تصل إلى 26 مليون مستخدم فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت Bluesky نموًا هائلاً في العام الماضي ما استلزم قيام المنصة بتكثيف جهودها المعتدلة، وفي تقرير الاعتدال الذي صدر مؤخرًا لعام 2024، قالت Bluesky إنها نمت بنحو 23 مليون مستخدم، وقفزت من 2.9 مليون مستخدم إلى ما يقرب من 26 مليونًا، وتلقى المشرفون عليها 17 ضعف عدد تقارير المستخدمين التي حصلوا عليها في عام 2023 بنحو 6.48 مليون في عام 2024 مقارنة بـ 358000 في العام السابق.

كان الجزء الأكبر من هذه التقارير مرتبطًا بـ "المضايقة أو التصيد أو التعصب" والبريد العشوائي والمحتوى المضلل (بما في ذلك انتحال الشخصية والمعلومات المضللة) ، وكان وجود حسابات تتظاهر بأنها أشخاص آخرين مشكلة معروفة في أعقاب الارتفاع الكبير في شعبية Bluesky، وقد قامت المنصة بتحديث سياسة انتحال الشخصية الخاصة بها في نوفمبر بنهج "أكثر عدوانية" في محاولة للقضاء عليها.

وقالت في ذلك الوقت إنها ضاعفت فريق الاعتدال الخاص بها أربع مرات ، ويقول التقرير الجديد إن فريق الإشراف في Bluesky قد زاد إلى حوالي 100 وأن التوظيف مستمر ، ويشير التقرير إلى أن "بعض المشرفين يتخصصون في مجالات سياسية معينة، مثل الوكلاء المخصصين لسلامة الأطفال".

فئات أخرى تقول Bluesky إنها تلقت الكثير من التقارير حول تضمين "القضايا غير القانونية والعاجلة" والمحتوى الجنسي غير المرغوب فيه.

وكان هناك أيضًا 726000 تقرير تم تصنيفها على أنها "أخرى"، وتقول شركة Bluesky إنها امتثلت لـ 146 طلبًا من "أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والشركات القانونية" من إجمالي 238 طلبًا في العام الماضي.

وتخطط المنصة لإجراء بعض التغييرات على الطريقة التي يتم بها التعامل مع التقارير والطعون هذا العام والتي تقول إنها "ستعمل على تبسيط اتصالات المستخدم"، مثل تزويد المستخدمين بالتحديثات حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي أبلغوا عنه، وفي المستقبل، السماح للمستخدمين باستئناف قرارات الإزالة مباشرة في التطبيق.

وأزال المشرفون 66308 حسابات في عام 2024، بينما أزالت أنظمتها الآلية 35842 ملفًا شخصيًا غير مرغوب فيه وروبوتات ، ويقول بلوسكي: "بالتطلع إلى عام 2025، نحن نستثمر في أنظمة كشف استباقية أقوى لاستكمال تقارير المستخدمين، حيث تحتاج الشبكة المتنامية إلى طرق كشف متعددة لتحديد المحتوى الضار ومعالجته بسرعة".