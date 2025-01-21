شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: منفتح على الحوار مع ترامب وتحقيق سلام دائم مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

السلام الدائم

تجنب حرب عالمية ثالثة

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه منفتح على الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، لتحقيق سلام دائم بعد 3 سنوات على بدء الحرب.وتعهد ترامب الذي بدأ ولايته الرئاسية بالتحاور مع طرفي النزاع، وإنهاء الحرب التي اندلعت في 24 فبراير 2022.قال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التلفزيون الروسي: "نحن منفتحون أيضًا على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.وأضاف: "أما بالنسبة لحل الوضع، فأود أن أؤكد أن الهدف ينبغي ألا يكون هدنة قصيرة، بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".وشدّد الرئيس الروسي على "أننا سنناضل بالطبع من أجل مصالح روسيا ومصالح الشعب الروسي".أعرب دونالد ترامب عن نيته التحاور مع كلّ من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة".ورحب بوتين برغبة ترامب في تفادي حرب عالمية ثالثة، قائلًا: "نرحب بالطبع بهذا الموقف، ونهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة على تنصيبه في مهامه".