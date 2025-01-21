شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تنزانيا تؤكد تفشي فيروس ماربورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، لقد أكدت تنزانيا اليوم تفشي مرض فيروس ماربورج في منطقة كاجيرا في شمال غرب البلاد بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة حالة واحدة بالفيروس عقب إجراء تحقيقات وتحليلات معملية لحالات مشتبه بإصابتها بالمرض.

وأعلنت رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية سولوهو حسن، عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في العاصمة الإدارية للبلاد دودوما.

وقالت، "إن الاختبارات المعملية التي أجريت في مختبر كابايلي المتنقل في كاجيرا والتي تم تأكيدها لاحقًا في دار السلام حددت إصابة مريض واحد بفيروس ماربورج، ولحسن الحظ، جاءت نتائج اختبارات المرضى المشتبه بهم المتبقين سلبية"، مضيفا، "لقد أثبتنا في الماضي قدرتنا على احتواء تفشي مماثل ونحن عازمون على القيام بنفس الشيء هذه المرة".

وأضافت، إن إجمالي 25 حالة مشتبه بها تم الإبلاغ عنها حتى 20 يناير 2025، وجميعها جاءت نتائج اختباراتها سلبية وهم الآن تحت المتابعة الدقيقة، تم الإبلاغ عن الحالات في منطقة بيهارامولو في كاجيرا.

وأوضحت رئيسة تنزانيا، "لقد قررنا طمأنة عامة الناس في تنزانيا والمجتمع الدولي ككل بشأن تصميمنا الجماعي على معالجة التحديات الصحية العالمية، بما في ذلك مرض فيروس ماربورج".

وتدعم منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية التنزانية لتعزيز تدابير مكافحة تفشي المرض الرئيسية بما في ذلك مراقبة الأمراض والاختبار والعلاج والوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة الحالات، فضلاً عن زيادة الوعي العام بين المجتمعات لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وقال الدكتور تيدروس: "إن منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركائها، ملتزمة بدعم حكومة تنزانيا للسيطرة على تفشي المرض في أقرب وقت ممكن، وبناء مستقبل أكثر صحة وأمانًا وعدالة لجميع سكان تنزانيا، والآن هو الوقت المناسب للتعاون والالتزام بحماية صحة جميع الناس في تنزانيا والمنطقة من المخاطر التي يفرضها هذا المرض".

وقالت، إن مرض فيروس ماربورج شديد الضراوة ويسبب حمى نزفية، وهو ينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا، يبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورج فجأة، يعاني المرضى من حمى شديدة وصداع شديد وتوعك شديد، وقد يصابون بأعراض نزفية شديدة في غضون 7 أيام.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن إعلان الرئيسة والتدابير التي تتخذها الحكومة أمر بالغ الأهمية في معالجة تهديد هذا المرض على المستويين المحلي والوطني، فضلاً عن منع انتشاره المحتمل عبر الحدود".

وأضاف: "أولويتنا هي دعم الحكومة لتكثيف التدابير بسرعة للاستجابة الفعالة لهذا التفشي وحماية صحة السكان".

أبلغت تنزانيا سابقًا عن تفشي فيروس ماربورغ في مارس 2023 - وهو الأول في البلاد - في منطقة كاجيرا، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 9 حالات (8 حالات مؤكدة وواحدة محتملة) و 6 وفيات، مع معدل وفيات بنسبة 67% .

وفي المنطقة الأفريقية، تم الإبلاغ عن فاشيات سابقة وحالات متفرقة في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وغينيا الاستوائية ورواندا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وقالت المنظمة ، ينتقل فيروس ماربورج إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد، وعلى الرغم من أن العديد من التدابير الطبية الواعدة المرشحة تخضع حاليًا للتجارب السريرية، فلا يوجد علاج أو لقاح مرخص لإدارة مرض فيروس ماربورج أو الوقاية منه بشكل فعال، ومع ذلك، فإن الوصول المبكر إلى العلاج والرعاية الداعمة - إعادة الترطيب بالسوائل الفموية أو الوريدية - وعلاج الأعراض المحددة، يحسن من فرص البقاء على قيد الحياة.

