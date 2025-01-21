شكرا لقرائتكم خبر عن راعى الكنيسة الإنجيلية بقنا: لا يوجد قانون كنسى محدد لمسألة فسخ الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

قال القس ويلسن نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية فى دندرة بمحافظة قنا، إن الكنيسة الإنجيلية لا تعتمد على قرار معين في رد الشبكة والهدايا في حالات فسخ الخطوبة بين الشباب، مؤكدا أن هذه الأمور تخضع للأعراف المجتمعية أكثر وتكون بالتراضى والتوافق بين العائلات.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك 90% من الفتيات في صعيد مصر تفضل رجوع الشبكة للشاب وإعلان أنها هي من فسخت الخطوبة حتى تحفظ للشاب حقوقه وترد له الشبكة والهدايا كاملة، موضحا أن الشبكة بين المخطوبين هى مجرد هدية فقط، ويلغى محضر الخطوبة ويعلن ذلك.

وكان الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن فك الخطوبة فى القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين ترجع فى الأساس لمعرفة من المتسبب، فلو أن الخطيب المتسبب فليس له الحق في أي شىء من الشبكة أو الهدايا أو غيرها، أما إذا كانت الرغبة من الفتاة يحق للخطيب استرداد الشبكة أو قيمتها فى توقيت الاسترداد إذا كانت تريد الاحتفاظ بالذهب، وكذلك يحق له استرجاع الهدايا غير المستخدمة مثل الصليب أو الحلق أو غيرها من الهدايا.