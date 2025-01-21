شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد عرس قانا الجليل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بعيد عرس قانا الجليل، أحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، ويعد تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، وبحضوره في العرس بارك سر الزواج الذي جعله سراً مقدساً.

وكانت قد احتفلت الكنيسة يوم 19 يناير بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد السيدية الكبرى، إذ يُحيي ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان. ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

جدير بالذكر أن الأعياد السيدية الكبرى هي أحداث جوهرية في حياة المسيح، وتشمل عيد الميلاد المجيد، عيد الغطاس، عيد البشارة، أحد الشعانين، عيد القيامة المجيد، عيد الصعود، عيد العنصرة (حلول الروح القدس).

أما الأعياد السيدية الصغرى هي أحداث أخرى في حياة المسيح، منها عيد الختان، عرس قانا الجليل، عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، خميس العهد، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، عيد التجلي.