شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الصيني يدعو الشركات الأمريكية لتوثيق العلاقات مع بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث نائب الرئيس الصيني هان تشنج الشركات الأمريكية على اغتنام الفرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين، وفقما أوردت الاثنين وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت الوكالة أن هان الموجود في الولايات المتحدة لحضور تنصيب دونالد ترامب الاثنين التقى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وممثلي شركات أعمال أميركيين آخرين يوم الأحد.

شعبية ماسك في الصين

ماسك، وهو أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس والمالك الأكبر لمنصة إكس، أصبح أحد أقرب حلفاء ترامب، وأسهم بملايين الدولارات لدعم حملته الرئاسية.

ويحظى ماسك بشعبية واسعة في الصين، وهي سوق رئيسية لشركة تيسلا، إذ تمتلك الشركة أحد مصانعها العملاقة وتتنافس مع الشركات المصنعة المحلية سريعة النمو.

تعميق التعاون الاستثماري

في حديثه إلى ماسك، حث هان شركة تيسلا والشركات الأمريكية الأخرى على اغتنام الفرصة والمشاركة في قطف ثمار التنمية في الصين، وتقديم إسهامات جديدة وأكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لوكالة شينخوا.

قال ماسك إن تيسلا حريصة على تعميق التعاون الاستثماري مع الصين، فضلًا عن لعب دور نشط في التجارة بين البلدين، حسب شينخوا.

وهدد ترامب في حملته الانتخابية الصين وشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية جديدة، لكنه قال أيضًا إنه منفتح على المحادثات مع الرئيس شي جين بينج.

وتحدث الزعيمان هاتفيًا يوم الجمعة، وتعهدا بتحسين العلاقات بين البلدين المتنافسين.

كما التقى هان يوم الأحد نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، حسب شينخوا.