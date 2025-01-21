شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يندد بإصدار بايدن قرارات عفو عن أشخاص وأفراد من عائلته والان نبدء بالتفاصيل

لجنة التحقيق البرلمانية

تفاصيل قرارات عفو بايدن

الدمام - شريف احمد - ندّد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار جو بايدن منح عفو لعدّة شخصيات سياسية وأفراد من عائلته تحسّبا لملاحقات في حقّهم في اليوم الأخير له في البيت الأبيض.وقال ترامب في ثاني خطاب ألقاه بعد مراسم التنصيب "أريد التطرّق إلى أمور قام بها جو اليوم مع قرارات عفو عن أشخاص هم مذنبون جدّا جدّا في جرائم خطرة جدّا".وذلك في إشارة خصوصًا إلى أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية التي ندّدت بدوره في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.وقبل ساعات قليلة من تسليم السلطة إلى دونالد ترامب، منح جو بايدن العفو على نحو استباقي لعدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين، ولاحقا عن خمسة أفراد من عائلته، لحمايتهم من ملاحقات "حزبية".وفي حين تعهد خليفته الجمهوري "بالانتقام" من خصومه السياسيين، قرر بايدن منح هذه الحماية لشخصيات هم أيضا من خصوم ترامب.ولا سيما رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، والطبيب الذي نسق استراتيجية الإدارة الأمريكية في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.وكذلك مسؤولون شاركوا في لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، بالإضافة إلى الشرطيين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة نفسها.وكتب ترامب بعد ذلك نشر على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" "في الماضي، كان يمكن إنزال عقوبة الإعدام (بميلي)".وشكر "ميلي" في بيان بايدن على العفو وقال "لا أرغب بأن أمضي ما تبقى من حياتي التي يهبني إياها الرب وأنا أخوض معارك ضد أولئك الذين قد يسعون للانتقام مني بشكل غير منصف بسبب ما يعتبرونها إساءات".وذكر الإعلام الأمريكي أيضا بأن فاوتشي شكر بايدن لكنه شدد "لم أرتكب أي جريمة".ويشمل العفو أيضا أعضاء لجنة السادس من يناير، ومن بينهم النائبة السابقة الجمهورية ليز تشيني المعروفة بانتقاداتها اللاذعة لترامب، وهي ابنة ديك تشيني نائب الرئيس سابقا.