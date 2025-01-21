بطولة إنكلترا: تشلسي يوقف نزيف النقاط ويستعيد المركز الرابع

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد تشلسي المركز الرابع من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلتقيه تاليا بعد فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 3 1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية تشلسي كل من توسين أدارابيويو (24) والاسباني مارك كوكوريّا(60) ونوني مادويكي (65)، فيما أحرز الايرلندي مات دوهيرتي هدف ولفرهامبتون الوحيد (45+5).

وتقدم تشلسي من جديد الى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن سيتي الخامس (38)، قبيل مواجهة الفريقين المرتقبة الاحد ضمن المرحلة 23 على ملعب الاتحاد.

واستعاد فريق المدرب الايطالي إنتسو ماريسكا نغمة الفوز بعد ان بقي لخمس مباريات من دون اي انتصار، وكان آخرها تعادله امام بورنموث 2 2.

من جهته، لا يزال ولفرهامبتون الذي تلقى خسارته الثالثة تواليا، يقاتل لتجنب الهبوط مع نهاية الموسم، إذ يحتل المركز السابع عشر آخر المراكز الامنة برصيد 16 نقطة لكن بفارق الاهداف فقط عن إيبسويتش تاون الثامن عشر.

وبدأ تشلسي اللقاء بقوة حيث هدد مرمى ولفرهامبتون مبكرا عن طريق نجمه الشاب كول بالمر لكن تسديدته المنخفضة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البرتغالي جوزيه سا (12).

وكاد دفاع الضيوف يقع في المحظور عندما حصل سوء تفاهم بين دوهيرتي أثناء سعيه لتمرير الكرة برأسه الى سا، لكن لحسن حظ ولفرهامبتون فإن الكرة مرت بجانب المرمى مانحة أصحاب الارض ركلة ركنية (23).

وانتزع النادي اللندني التقدم بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة داخل منطقة جزاء ولفرهامبتون قبل أن تصل الى أدارابيويو الذي سددها على يمين الحارس سا (24)، ورغم انّ حكم الخط اشهر راية التسلل في البدء لكن سرعان ما اكدت تقنية الحكم المساعد "في ايه آر" صحة الهدف.

ونجح ولفرهامبتون في الرد قبل نهاية الشوط الاول اثر ركلة ركنية حاول الحارس الاسباني روبرت سانشيس ابعادها الا انه هيأها فقط امام دوهيرتي الذي كان الاسرع اليها من مدافعي تشلسي ليفرض التعادل (45+5).

ولم ينتظر البلوز طويلا لاستعادة التقدم بعد كرة عرضية من نوني مادويكي قبل ان يحولها كيرنان ديوزبوري برأسه الى كوكوريا الذي تابعها داخل المرمى (60).

وتابع اصحاب الأرض ضغطهم وتمكن مادويكي من طمأنة فريقه اثر ركلة حرة اساء سا توقيت الخروج لابعادها فحولها تريفو شالوباه برأسه قبل ان يصوبها مادويكي بالرأس أيضا داخل الشباك (65).