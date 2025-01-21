بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : حسم فياريال مواجهة المركز الخامس مع ضيفه ريال مايوركا بفوز كبير 4 0 حسمه بعد أقل من نصف ساعة على بداية المباراة الإثنين في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق "الغواصة الصفراء" اللقاء على خلفية انتصار يتيم في مبارياته الثماني الماضية، بينها الخسارة في الدور الثاني من مسابقة الكأس أمام فريق الدرجة الرابعة بونتيفيدرا (0 1) الذي عاد وأقصى مايوركا بالذات من الدور الـ32 (0 3) في الثالث من الشهر الحالي.

لكن فريق المدرب مارسيلينو كشر الإثنين عن أنيابه وحسم فوزه التاسع للموسم قبل الوصول إلى الدقيقة الثلاثين، بتسجيله الأهداف الأربعة عبر لوغان كوستا من الرأس الأخضر (20) وأليكس باينا (24) وداني باريخو (26) ويريمي بينو (28).