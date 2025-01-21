مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد فى الدور الرئيسى لبطولة العالم

تقرر إقامة مباريات منتخب مصر لكرة اليد، في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد بكرواتيا والدنمارك والنرويج، فى المواعيد التالية:



مصر × أيسلندا الأربعاء 9.30 م



مصر × سلوفينيا الجمعة 4.30 م



مصر × الرأس الأخضر الأحد 4.30 م



جدول المباريات

وفاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الكرواتى صاحب الأرض بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونجح باستور فى مواصلة سلسلة الأداء والنتائج الثقيلة، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.